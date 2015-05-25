期货日报：中国期指空头主力大幅增持

以下内容节选自5月25日的《期货日报》：

上周股指走势强劲，周五沪深300和上证50指数期货高开高走，放量拉涨。期指持仓量也是稳步上行，期现价差也明显扩大。中证500期指宽幅震荡，上周五持仓量出现小幅下降，结束了前四个交易日连续放量增仓上行的强劲走势。增仓上行，反映市场多空分歧增加，也反映了多头在博弈中所占据的优势地位。

在上周市场强势表现之际，我们可以看到，主力席位整体持仓动向与市场走势密切呼应。上半周期指主力席位整体增多力度明显强于增空力度。前10名和前20名净空持仓量从周一到周三也一路走低。但是期指连续拉升之后，部分多头席位开始“反水”分化。上周五期指主力席位增空力度明显超过增多幅度，这也使得净空持仓量出现大幅反弹。(完)

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