期货日报：中国期指空头主力大幅增持

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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以下内容节选自5月25日的《期货日报》：
上周股指走势强劲，周五沪深300和上证50指数期货高开高走，放量拉涨。期指持仓量也是稳步上行，期现价差也明显扩大。中证500期指宽幅震荡，上周五持仓量出现小幅下降，结束了前四个交易日连续放量增仓上行的强劲走势。增仓上行，反映市场多空分歧增加，也反映了多头在博弈中所占据的优势地位。
在上周市场强势表现之际，我们可以看到，主力席位整体持仓动向与市场走势密切呼应。上半周期指主力席位整体增多力度明显强于增空力度。前10名和前20名净空持仓量从周一到周三也一路走低。但是期指连续拉升之后，部分多头席位开始“反水”分化。上周五期指主力席位增空力度明显超过增多幅度，这也使得净空持仓量出现大幅反弹。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。