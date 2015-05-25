中国保险：险资入市比例在15%以下，将推进保险资管产品注册制改革--保监会

路透北京5月25日 - 中国保监会副主席陈文辉周六表示，到2014年底，保险行业投资股市的可运用资金比例不到10%，目前为止保持在15%以下。未来将深化保险资管产品注册制改革，研究设立不动产、基础设施、养老等专业保险资产管理机构。

陈文辉在2015清华五道口全球金融论坛上表示，2014年险资投资收益率是五年来最高，利润同比增长106%。未来将深化保险资金运用市场化改革，进一步放开投资领域和范围，支持保险资金通过各种直接投资工具，直接对接实体经济融资需求。

“很多投资可能按照常规来说不适合保险投资的，今后我们要通过一些创新把它转换成适合保险投资的。”他称，“过去VC/PE传统意义上是不适合险资投资的，通过一些转换，比如投到母基金的方式，使得波动得以熨平，最后也可以进行这些投资。”

他还表示，在支持保险资金运用创新方面，将逐步降低机构设立门槛，建立适当激励机制。