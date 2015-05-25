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亚洲 | 2015年 5月 25日 星期一 08:54 BJT

《全球汇市》美元兑日圆守在两个月高位，受美CPI数据强于预期提振

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0979 1.1015 -0.33 -9.24 1.2097

美元/日圆 121.73 121.53 +0.16 +1.71 119.68

欧元/日圆 133.65 133.87 -0.16 -7.69 144.78

美元/瑞郎 0.9441 0.9437 +0.04 -5.03 0.9941

英镑/美元 1.5473 1.5488 -0.10 -0.64 1.5573

美元/加元 1.2295 1.2277 +0.15 +5.83 1.1618

澳元/美元 0.7808 0.7827 -0.24 -4.41 0.8168

新西兰元/美元 0.7296 0.7311 -0.21 -6.43 0.7797

澳元/日圆 95.050 95.120 -0.07 -2.76 97.750

新西兰元/日圆 88.810 88.850 -0.05 -4.82 93.310

英镑/日圆 188.35 188.23 +0.06 +1.06 186.38

澳元/新西兰元 1.0693 1.0698 -0.05 +2.14 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 许娜/汪红英/陈宗琦；审校 李爽/白云)

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