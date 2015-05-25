永安期货：郑商所易盛农期指数跌幅扩大维持弱势，短期料继续回调

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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以下内容节选自5月25日的《期货日报》：
易盛农期指数自上周失守1,100点强支撑后，本周延续下跌走势，并扩大跌幅，连续第三周收阴。截至5月22日收盘，易盛农期指数报收于1,072.6点，周度跌幅达1.72%。
美元指数反弹导致商品价格普跌在一定程度上拖累糖价。此外，4月进口糖量高于市场预期也限制糖价涨幅，令高位徘徊数周的郑糖承压下挫。但长期来看，国内减产超预期、进口政策限制以及需求扩张等利多因素仍将支持糖价。预计后市糖价回调幅度有限，维持中长期上涨的观点。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。