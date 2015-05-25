永安期货：郑商所易盛农期指数跌幅扩大维持弱势，短期料继续回调

以下内容节选自5月25日的《期货日报》：

易盛农期指数自上周失守1,100点强支撑后，本周延续下跌走势，并扩大跌幅，连续第三周收阴。截至5月22日收盘，易盛农期指数报收于1,072.6点，周度跌幅达1.72%。

美元指数反弹导致商品价格普跌在一定程度上拖累糖价。此外，4月进口糖量高于市场预期也限制糖价涨幅，令高位徘徊数周的郑糖承压下挫。但长期来看，国内减产超预期、进口政策限制以及需求扩张等利多因素仍将支持糖价。预计后市糖价回调幅度有限，维持中长期上涨的观点。(完)

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