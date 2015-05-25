方正中期期货：上期有色金属指数高位回落，品种走势面临分化

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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以下内容节选自5月25日的《期货日报》：
美联储再度弱化年中加息的预期，预计对美元的打压将有限。国内央行降息后，政策效应尚未显现。同时，经济下行压力尚未缓解，稳增长政策仍需加码。
美元在欧元大跌之际全线反弹，重归95一线，基本金属出现大幅下滑。铜遭到抛压，伦铜大幅下跌4%；沪锌较为抗跌，供应压力仍存。伦铝下挫，沪铝抗跌，现货供需拉锯。伦铅走势呈V形，沪铅止跌企稳。上期有色金属指数连续上冲后开始高位回落，收盘于2,591.09，全周下跌2.06%。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。