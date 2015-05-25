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亚洲 | 2015年 5月 25日 星期一 08:54 BJT

方正中期期货：上期有色金属指数高位回落，品种走势面临分化

以下内容节选自5月25日的《期货日报》：

美联储再度弱化年中加息的预期，预计对美元的打压将有限。国内央行降息后，政策效应尚未显现。同时，经济下行压力尚未缓解，稳增长政策仍需加码。

　　美元在欧元大跌之际全线反弹，重归95一线，基本金属出现大幅下滑。铜遭到抛压，伦铜大幅下跌4%；沪锌较为抗跌，供应压力仍存。伦铝下挫，沪铝抗跌，现货供需拉锯。伦铅走势呈V形，沪铅止跌企稳。上期有色金属指数连续上冲后开始高位回落，收盘于2,591.09，全周下跌2.06%。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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