《交易视点》台债观察今日10年期公债标售投资盘的态度--元大宝来证

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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路透台北5月25日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，本周将持续关注美国公债殖利率在美联储主席发表谈话后的走势，台湾公债在短线上已出较明显跌幅，相较于美债来说位阶较低，虽然说在上周五主计处调降了今年的通膨预测至0.13%，全年度GDP成长至3.28%，在此位阶仍以先观望。在本周一将有10年期增额券将进行标售。在整体市场资金宽松有去化资金压力之下，看投资盘是否积极下标来决定得标价位，但今年10年券低点在1.51%，下方空间不大，预计得标区间在1.55%-1.58%。
若美债在走势上有进一步向上突破，台债才有跟进的可能，整体市场因资金因素仍有利于债市偏多，预估十年104/5期增额券 成交区间1.55%-1.60%，五年券104/6期 成交区间在1.02%-1.07%。(完) (整理 高洁如; 审校)
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路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。