《交易视点》台债观察今日10年期公债标售投资盘的态度--元大宝来证

路透台北5月25日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，本周将持续关注美国公债殖利率在美联储主席发表谈话后的走势，台湾公债在短线上已出较明显跌幅，相较于美债来说位阶较低，虽然说在上周五主计处调降了今年的通膨预测至0.13%，全年度GDP成长至3.28%，在此位阶仍以先观望。在本周一将有10年期增额券将进行标售。在整体市场资金宽松有去化资金压力之下，看投资盘是否积极下标来决定得标价位，但今年10年券低点在1.51%，下方空间不大，预计得标区间在1.55%-1.58%。