中国金融：控制货币、搞活金融是经济走出困境的唯一出路--人大财经委员

路透北京5月25日 - 中国全国人大财经委副主任委员吴晓灵周六称，控制货币、搞活金融是中国经济走出困境的唯一出路，并要强化市场主体财务约束，让资金价格反映资金的使用效率和风险状况。

兼任清华大学五道口金融学院理事长兼院长的吴晓灵在2015清华五道口全球金融论坛上称，中国市场不缺钱，缺的是把资金引向实体经济的制度安排与运行机制，要素价格的市场化是关键。

她强调，要想让中国金融配置资源的效率提高，除了资金价格以外，实体经济的价格信号也必须是准确的，才能够使资金配置对效益的判断是准确的，包括土地、能源、原材料、劳动力等一般商品价格，价格信号是准确的，才能正确的反映市场供求。

“我们国家的经济杠杆率已经在全球上比较高的，在市场杠杆率过高情况下，加大银行信贷投放是饮鸩止渴的不智行为。”吴晓灵称。

她称，财务软约束的市场主体会占用过多的金融资源，对其他市场主体有挤出效应。而或明或暗的刚性兑付抬高了无风险收益率水平，加大了社会融资成本。

她并认为，要尊重居民财富自主权，提高直接融资比重。当前的重点应是发展场外市场，特别是新三板区域股权市场和券商柜台市场，而财富管理市场是今后直接融资的重要组成部分。

中国市场经济的不完善，银行治理结构、经营机制的不健全和服务意识的欠缺，使得中国信贷资源配置效率不高，而直接融资的不发达更是阻碍了投资者和融资者的联接渠道。于是出现了中国资金多而又融资难、融资成本高的局面。

央行此前公布数据显示，4月新增人民币贷款7,079亿元，低于此前路透9,030亿元的调查中值；当月末广义货币供应量(M2) 同比增长10.1%，路透调查中值为11.9%。 （完）