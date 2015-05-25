光大期货：沪镍、沪锌价格重心将逐步抬升

以下内容节选自5月25日的《期货日报》：

五一节日过后，有色金属整体出现回调行情。沪市铜、铝、铅、锌、镍本月自高位跌幅分别为3.6%、3.1%、5.3%、5.7%、13.1%。本轮有色金属回调，主要源于多头获利回吐、美元走强等因素。我们看到，跌幅较大的铅、锌、镍等品种也是前期涨幅较大的品种，其中铅与镍皆已接近前期低点，大幅回调后或现买入时机。

目前镍市依然面临国产电解镍结构性紧张问题。三因素导致供应偏紧：一是持货商挺价惜售，二是部分贸易商前期出现囤货行为，三是由于价格大幅下跌，90%的电解镍生产企业面临亏损，中小企业停产减产。成本方面，除自有矿企业外，其余大多数企业成本皆在10万元/吨上方。因此，我们认为，镍价下行空间有限。

锌基本面向好基于三个方面的原因：一是供应下降，去库存持续；二是需求复苏；三是锌矿关闭在中期影响市场情绪。(完)

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