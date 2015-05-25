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亚洲 | 2015年 5月 25日 星期一 09:05 BJT

全球金市：金价在接近一周多低位附近，受叶伦讲话及美元走强影响

叶伦的谈话正值美联储益发担心一旦开始升息，金融市场将会剧烈震
荡，美联储也希望能安抚投资人接受这个不可避免的事，即六年半的近零
利率即将结束。
    
    金市投资者认为，升息将会打压无息黄金的需求。
    
    升息前景并提振美元，损及黄金的避险魅力。
    
    美元指数周一升至一个月高位，受叶伦谈话及美国通胀数据所支撑。
    
    商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示，截至5月19日止当
周，对冲基金和货币基金经理人的白银净多仓升至近10个月高位，黄金净
多仓则升至3月以来最高。
    
    印度下半年金饰需求可能受挫，因印度历显示，下半年适合结婚的黄
道吉日较上年同期减少了40%。
    
    国际货币基金组织(IMF)周五公布的数据显示，4月俄罗斯和哈萨克斯
坦的黄金储备增加，因金价持稳；约旦在今年稍早也加入成为稳定的买家
。
    
    美国周一因假期休市，市场流动性可能偏淡。(完)
        
    贵金属报导    基本金属报导    
    全球金市   COMEX金持仓  
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    现货金           现货银             
    现货铂金         现货钯金           
    金属期市      LME库存变化    

 (编译 刘秀红/戴素萍 审校 李婷仪)

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