全球金市：金价在接近一周多低位附近，受叶伦讲话及美元走强影响

叶伦的谈话正值美联储益发担心一旦开始升息，金融市场将会剧烈震 荡，美联储也希望能安抚投资人接受这个不可避免的事，即六年半的近零 利率即将结束。 金市投资者认为，升息将会打压无息黄金的需求。 升息前景并提振美元，损及黄金的避险魅力。 美元指数周一升至一个月高位，受叶伦谈话及美国通胀数据所支撑。 商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示，截至5月19日止当 周，对冲基金和货币基金经理人的白银净多仓升至近10个月高位，黄金净 多仓则升至3月以来最高。 印度下半年金饰需求可能受挫，因印度历显示，下半年适合结婚的黄 道吉日较上年同期减少了40%。 国际货币基金组织(IMF)周五公布的数据显示，4月俄罗斯和哈萨克斯 坦的黄金储备增加，因金价持稳；约旦在今年稍早也加入成为稳定的买家 。 美国周一因假期休市，市场流动性可能偏淡。(完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 刘秀红/戴素萍 审校 李婷仪)