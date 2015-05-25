表格：台湾4月M2年增率6.53%，外资汇入令连三月超过目标区

路透台北5月25日 - 台湾央行周一公布，4月货币总计数M2年增率为6.53%，为连续第三个月超过央行设定的2.5-6.5%年增率目标区，因外资持续汇入。

货币总计数M1A为通货加支票及活期存款，M1B为M1A加活期储蓄存款，而M2则为M1B加准货币。准货币为可无条件立即兑换成等价的狭义货币的货币性资产，如定期存款及外汇存款。