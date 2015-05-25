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亚洲 | 2015年 5月 25日 星期一 16:36 BJT

表格：台湾4月M2年增率6.53%，外资汇入令连三月超过目标区

路透台北5月25日 - 台湾央行周一公布，4月货币总计数M2年增率为6.53%，为连续第三个月超过央行设定的2.5-6.5%年增率目标区，因外资持续汇入。

央行表示，外资1-4月已净汇入107亿美元，4月单月净汇入金额达36.87亿美元。

4月货币总计数M2年增率较上月的6.57%增速略缓，央行指出，主因银行放款与投资成长减缓。

2015年央行M2年增率目标区间仍维持在2.5-6.5%不变。

货币总计数M1A为通货加支票及活期存款，M1B为M1A加活期储蓄存款，而M2则为M1B加准货币。准货币为可无条件立即兑换成等价的狭义货币的货币性资产，如定期存款及外汇存款。

M2 M1B

2015年

4月 6.53 5.58

3月 6.57 5.87

2月 6.51 6.12

1月 5.86 5.03

2014年

12月 5.85 6.90

11月 5.22 6.95

10月 4.98 7.18

9月 5.31 7.36

8月 5.64 7.56

7月 5.63 7.65

6月 5.74 7.46

5月 5.91 8.14

4月 6.24 9.10

3月 5.89 8.87

2月 5.61 8.63

1月 5.97 9.93

2013年

12月 5.75 8.50

11月 6.05 8.85

10月 5.99 8.58

9月 5.54 8.05

8月 5.41 8.31

7月 5.42 8.63

6月 4.82 7.89

5月 4.32 7.04

4月 3.71 5.72

3月 3.78 6.03

2月 3.53 5.66

1月 2.99 3.97(完)

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