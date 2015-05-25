宝城期货：大连焦煤期货底部匍匐前行，因需求疲弱环境未变

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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以下内容节选自5月25日的《期货日报》：
上周，炼焦煤现货市场以弱势姿态运行。在疲弱需求的制约下，尽管煤企采取减产措施，但供需失衡局面缓和程度并不明显。笔者认为，后期焦煤主力1509合约仍将在底部区域匍匐前行。
在终端需求持续疲软的形势下，焦钢企业对原料将长期采取低库存管理模式，焦煤价格难有回升空间。不过，在成本支撑下，炼焦煤价格也很难出现大幅下跌。笔者认为，未来炼焦煤主力1509合约将维持匍匐前行姿态，运行区间在650—700元/吨。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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