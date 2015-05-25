中国新股:中国核能等21家新股启动发行程序，网上申购集中于下周二周三

路透上海5月25日 - 在中国证监会上周五下发新一批共23家新股发行批文后，包括中国核能电力股份有限公司等在内的21家公司周一刊登招股意向书，启动了新股发行程序，网上申购日集中在下周二（6月2日）和下周三。

本轮新股中，中国核能无疑是超级大盘股，计划发行38.91亿股新股，在扣除发行费用后，计划向四个核电项目等投入133.76亿元人民币，该数据较公司4月底披露的招股书申报稿中162.5亿元减少近两成。

本次中国核电的发行费用概算为2.0387亿元。若最终完成发行，中国核电的筹资规模将创下近五年来的新纪录，略超2011年9月中国水电 （含发行费用为135亿元），但逊于2010年8月时中国光大银行 IPO规模（217亿元）。

中国核电去年实现净利24.72亿元，其募集资金将投入福建福清核电一期和二期、浙江三门核电一期等四个核电项目和补充流动资金。发行后，中国核电将登陆上海证交所。

中国核电主承销商为中信证券 和瑞银的合资券商瑞银证券，副主承销商为中信建投证券

除了杭州先锋电子技术和成都华气厚普机电设备以外，本次获得发行批文中其余21家尽数刊登招股说明书，11家公司的网上申购日选择在下周二，包括中国核电这只大盘股，另外10家的网上申购日在下周三。（可参考中国已公布新股发行上市日程表 ）