《中国报摘》--其他报纸重要消息5月25日

**上海证券报**

--中国山东黄金集团和陕西黄金集团联手，吸引大型金融机构共同发起设立的西安丝绸之路黄金基金揭开面纱。基金分三期发行，首期50亿元人民币，二期300亿元，预计总额可达1,000亿元，将成为国内最大黄金基金。

--监管层有关场外配资的相关监管措施引发关注。从券商处了解，此次监管行动并非突然袭击，而是继4月17日证监会通报证券公司融资融券业务开展情况之后的持续监管。

--清华大学教授李稻葵认为，降低实体经济融资成本、融资结构巨变以及全球的流动性收缩，是货币政策正在面临的三个挑战。

**证券时报**

--据悉，关于场外配资，监管层要求整改整顿的仅限于直接与伞形分仓系统连接的券商营业部资金账户，包括大量个人账户和机构账户；而挂靠于伞形信托的账户，即便也与伞形分仓系统连接，也不在此次整改要求之列。

--随着齐鲁银行在新三板挂牌进入实质性审批阶段，贵州银行也决定到新三板挂牌，今起对所有股东进行股权确权工作。

**第一财经日报**

--外经贸部原副部长、WTO首席谈判专家龙永图称，中国在亚投行的股权虽然超过40%，但是无意要有所谓否决权地位。(完)