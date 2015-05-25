台湾央行：开放申购28、91和182三种天期存单，金额不限

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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路透台北5月25日 - 台湾央行周一表示，开放银行申购28、91和182天期的存单，金额不限。今日央行存单到期总额为6,754.30亿台币。
央行存单各天期发行利率如下：28天期为0.87%；91天期为0.93%；182天期则为1.05%。
央行上日共发行249.5亿台币存单。
拆款中心资料 显示，周五超额准备为223亿台币，至周日累积超额准备为4,021亿台币、加计前期1%的超额准备为5,942亿台币。(完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
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路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。