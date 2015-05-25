《全球重要经济事件一览表》--5月25日-6月1日

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5月25日(一)

冰岛雷克雅未克--美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)在金融中介协会(Financial Intermediation Society)2015年学术会议上发表演说(1215)。

5月26日(二)

台北--前美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克就亚洲经济发表演说。(0830)

苏黎世--瑞士央行总裁乔丹(Thomas Jordan)举行一次公民论坛。

都柏林--欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西就“整固爱尔兰复苏--接下来该如何？”发表演说(0930)。

罗马--意大利央行举行年度会议，总裁维斯科(Ignazio Visco)在会上发表演说(0830)。

巴黎--欧洲央行管理委员会委员诺亚以身为法国金融监管机构ACPR主管身分发表谈话。(0830)

日内瓦--瑞士财政官员Jacques de Watteville以打击避税的主题发表演说。(1200)

东京--日本央行公布4月政策会议的会议记录。(2350)

5月27日(三)

伦敦--美国财政部长杰克卢参与伦敦政治经济学院主持对话(0945)。

路易斯安那州巴吞鲁日--里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔发表题为“从乡村银行到系统稳定性金融机构：追求金融稳定性的百年之路”的演说(0010)。

德累斯顿--七国集团(G7)财长和央行总裁会晤(至5月29日)。美国财政部长杰克卢出席。

日本札幌--日本央行副总裁岩田规久男会晤商界领袖(0130)。

渥太华--加拿大央行宣布关键政策利率决定。(1400)

布拉迪斯拉发--斯洛伐克央行就金融稳定性状况召开新闻发布会(1100)。

贝尔格莱德--欧洲一些央行就加入欧盟及各自在过程中扮演的角色召开会议(至5月28日)，塞尔维亚、蒙特尼哥罗和阿尔巴尼亚的央行总裁、波斯尼亚、马其顿、斯洛文尼亚和土耳其的央行副总裁以及欧洲央行(ECB)、欧盟和塞尔维亚政府(包括财政部长Dusan Vujovic)的代表出席会议。

5月28日(四)

新加坡--美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)在新加坡金融管理局银行监理和监管联席会议上发表讲话(0620)。

新加坡--20国集团(G20)和经济合作暨发展组织(OECD)就机构投资者和长期投资举行高级别圆桌会议。

美国HELENA--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔在社区领袖午餐会上就货币政策发表演说。

维也纳--奥地利央行总裁诺沃特尼在2015年度会议之后召开新闻发布会(0915)。

法兰克福--欧洲央行在副总裁冈斯坦西欧主持的新闻发布会上发布金融稳定性报告(0800)。

5月29日(五)

索非亚--欧洲央行执委会成员莫尔许发表演说。

5月30日(六)

西班牙巴塞罗那--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧发表演说。

6月1日(一)

斯德哥尔摩--瑞典央行举行执委会会议。

美国哈特福德--波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦发表演说(1305)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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