韩国已公布经济指标--2015/5/25

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.8% @-p +0.3% @-r 6月3日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +0.4% +0.4% 6月1日 -- 工业生产(m/m) 3月 -0.4% @-p +2.3% @-r 5月28日 -- 失业率 4月 3.7% @ 3.7% @ 6月9日 -- 贸易收支(亿美元) 4月 顺差85 r 顺差84 r 6月1日 -- 注：p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完) 参看全球经济数据相关资料，可点选 参看韩国经济数据相关资料，可点选
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路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。