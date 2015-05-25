中国基金：景顺长城携手外方股东将启动基金互认业务，争取跻身首批

路透上海5月25日 - 随着中国证监会和香港证监会上周五共同宣布将开展内地与香港公募基金互认工作后，中国公募基金管理公司景顺长城基金与其外方股东景顺投资管理公司当天晚上即宣布，双方将启动基金互认合作。

据公司新闻稿，景顺集团 大中华、新加坡及韩国区行政总裁潘新江表示，基金互认不仅拓宽两地投资者的投资选择，也为两地资产管理机构带来巨大的业务合作机会，将通过与景顺长城基金的合作，争取成为首批开展基金互认的机构。

潘新江指出，“已经看到香港投资者在购买境内A股产品方面的强大需求，将通过与景顺长城基金的合作，为香港投资者引入景顺长城基金旗下A股产品。”

根据证监会的公告，符合互认条件的基金须成立一年以上，资产规模2亿元人民币以上，在对方市场销售的规模占基金资产比重不超过50%。中国证监会发布的香港基金互认管理暂行规定，将自7月1日起施行，两地基金互认的初始投资额度为资金进出各3,000亿元人民币。