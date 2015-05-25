《中国债券市场每日交易备忘》--5月25日

（欲浏览《中国债券市场每日交易备忘》，请点选 ） --招标品种: 财政部150亿九个月期贴现国债招标 --招标品种: 农发行220亿1/2/3年固息增发债招标 --5/28 规模以上工业企业利润 1-4月 --5/29 中国货物和服务贸易 4月 --中国铁路总公司周一公告称，将于周二(26日)招标发行今年第二期150亿元人民币铁 路建设债券(企业债)，含10年和20年期。 --中国证监会周五下发新一批23家首次公开发行(IPO)企业的发行批文，包括中国核电 。 --中国保监会副主席陈文辉周六表示，到2014年底，保险行业投资股市的可运用资金比 例不到10%，目前为止保持在15%以下。未来将深化保险资管产品注册制改革，研究设立不动 产、基础设施、养老等专业保险资产管理机构。 --中国全国人大财经委副主任委员吴晓灵周六称，控制货币、搞活金融是中国经济走出 困境的唯一出路，并要强化市场主体财务约束，让资金价格反映资金的使用效率和风险状况 。 (完) 如欲提取相关新闻或报价,请在下列代码上按左鼠键两次