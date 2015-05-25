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亚洲 | 2015年 5月 25日 星期一 09:27 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--5月25日

（欲浏览《中国债券市场每日交易备忘》，请点选 ）    
  
    
      
    --招标品种: 财政部150亿九个月期贴现国债招标
    --招标品种: 农发行220亿1/2/3年固息增发债招标
    
    
      
    --5/28      规模以上工业企业利润               1-4月
    --5/29      中国货物和服务贸易                   4月
    
    
      
    --中国铁路总公司周一公告称，将于周二(26日)招标发行今年第二期150亿元人民币铁
路建设债券(企业债)，含10年和20年期。 
    --中国证监会周五下发新一批23家首次公开发行(IPO)企业的发行批文，包括中国核电
。 
    --中国保监会副主席陈文辉周六表示，到2014年底，保险行业投资股市的可运用资金比
例不到10%，目前为止保持在15%以下。未来将深化保险资管产品注册制改革，研究设立不动
产、基础设施、养老等专业保险资产管理机构。 
    --中国全国人大财经委副主任委员吴晓灵周六称，控制货币、搞活金融是中国经济走出
困境的唯一出路，并要强化市场主体财务约束，让资金价格反映资金的使用效率和风险状况
。 (完)
    
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