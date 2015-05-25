修正-企业并购：澳洲矿商Independence报价18亿澳元欲善意并购同业Sirius

(更正：因译文有误，最后一段“承销估值”应改为“显示估值”)

路透悉尼5月25日 - 澳洲矿商Independence Group Ltd 周一对澳洲同业Sirius Resources Ltd 发起善意并购，临时凭证加现金报价18亿澳元(14亿美元)。

Independence在一份声明中表示，将通过这笔收购组成一个多样化的基本金属与黄金矿业集团，这宗交易已获得双方董事会同意。

Sirius三年前引起澳洲镍矿行业的兴趣，当时探矿者Mark Creasy在寻找美国航空暨太空总署(NASA)Skylab太空站的残骸时，作出了重大发现。

Independence表示，身为Sirius大股东的Creasy暗示，在没有更优越要约的情况下，将签署这宗收购交易。

Independence表示，Sirius股东将能以每股Sirius股票换得0.66股Independence股票，加上0.52澳元现金，显示估值为每股4.38澳元，或18亿澳元。(完) (编译 陈宗琦；审校 王丽鑫)