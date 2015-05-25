修正-企业并购：澳洲矿商Independence报价18亿澳元欲善意并购同业Sirius

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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(更正：因译文有误，最后一段“承销估值”应改为“显示估值”)
路透悉尼5月25日 - 澳洲矿商Independence Group Ltd 周一对澳洲同业Sirius Resources Ltd 发起善意并购，临时凭证加现金报价18亿澳元(14亿美元)。
Independence在一份声明中表示，将通过这笔收购组成一个多样化的基本金属与黄金矿业集团，这宗交易已获得双方董事会同意。
Sirius三年前引起澳洲镍矿行业的兴趣，当时探矿者Mark Creasy在寻找美国航空暨太空总署(NASA)Skylab太空站的残骸时，作出了重大发现。
Independence表示，身为Sirius大股东的Creasy暗示，在没有更优越要约的情况下，将签署这宗收购交易。
Independence表示，Sirius股东将能以每股Sirius股票换得0.66股Independence股票，加上0.52澳元现金，显示估值为每股4.38澳元，或18亿澳元。(完) (编译 陈宗琦；审校 王丽鑫)
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路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。