台湾股市：盘中下跌，塑胶类股和营建股领跌

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 李爽 审校 蔡美珍)
运输类指数 大涨2.57%，表现亮眼，因长荣航空 和 华航 分别劲扬6.87%和6.71%。 台湾主计总处周五大幅下修今年的经济成长率0.5百分点至3.28%，因 出口预估衰退创六年来低位。分析师认为，全球经济成长低迷，不过下半 年景气有希望优于上半年。 (完)
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。