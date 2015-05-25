台湾股市：盘中下跌，塑胶类股和营建股领跌

运输类指数 大涨2.57%，表现亮眼，因长荣航空 和 华航 分别劲扬6.87%和6.71%。 台湾主计总处周五大幅下修今年的经济成长率0.5百分点至3.28%，因 出口预估衰退创六年来低位。分析师认为，全球经济成长低迷，不过下半 年景气有希望优于上半年。 (完)