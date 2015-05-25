金属期市：上海期铜跌至逾三周低点，受强势美元打压

伦敦金属交易所(LME)因适逢春季银行休假日休市。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦周五比任何时候都明确地表示，预计美联储将在今年升息，因美国经济在从首季疲弱态势中反弹的正轨上，且对经济不利的国内外因素开始消退。

美元走强侵蚀以其他货币计算的大宗商品的价值。

希腊内政部长Nikos Voutsis周六表示，希腊若不能与与债权人达成协议，下月将无力偿还国际货币基金组织(IMF)的贷款。这是希腊政府关于谈判失败后违约可能性的最明确说法。

全球经济成长徘徊不前，通胀压力低迷，且债市走势震荡，在这样的背景下，全球主要发达国家财长本周将齐聚德国。

商品期货交易委员会(CFTC)上周五数据显示，5月19日止当周，对冲基金及货币基金经理人削减其在铜市期货和选择权净多仓。(完)

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