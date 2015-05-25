金属期市：上海期铜跌至逾三周低点，受强势美元打压

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 李爽 审校 蔡美珍)
伦敦金属交易所(LME)因适逢春季银行休假日休市。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦周五比任何时候都明确地表示，预计美联储将在今年升息，因美国经济在从首季疲弱态势中反弹的正轨上，且对经济不利的国内外因素开始消退。
美元走强侵蚀以其他货币计算的大宗商品的价值。
希腊内政部长Nikos Voutsis周六表示，希腊若不能与与债权人达成协议，下月将无力偿还国际货币基金组织(IMF)的贷款。这是希腊政府关于谈判失败后违约可能性的最明确说法。
全球经济成长徘徊不前，通胀压力低迷，且债市走势震荡，在这样的背景下，全球主要发达国家财长本周将齐聚德国。
商品期货交易委员会(CFTC)上周五数据显示，5月19日止当周，对冲基金及货币基金经理人削减其在铜市期货和选择权净多仓。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 张涛/汪红英；审校 许娜/李婷仪)
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。