中国货币市场：一年Shibor创本轮下跌最大降幅，预期乐观但短端已渐趋稳

路透上海5月25日 - 中国银行间市场周一早盘隔夜等主要回购利率变化不大，一年期Shibor则跌逾17个基点(bp)，创下自4月份开始走低以来的最大单日跌幅。

交易员称，在经济形势确定回暖前，央行对流动性管理将以宽松为主。七天期因和隔夜点差超过90bp仍有下行可能，但从隔夜在1%关口止步不前来看，短端趋稳迹象渐明显。

华南一银行交易员表示，今日资金面没有以前那么泛滥，但也属于宽松。“按现在这经济形势，(资金价格)往上的可能性不大。央行不会紧的。”

一年期Shibor 自4月中旬以来一路下行，最新报在3.6920%，较上日降17.4bp，为本轮下跌行情中单日最大跌幅。

但上海一券商交易员指出，新股发行频率较此前加快，且冻结资金规模较大。加之随后的半年末因素，对流动性存有适当谨慎也不为过。

在证监会上周五下发新一批共23家新股发行批文后，包括中国核能电力股份有限公司等在内的21家公司周一刊登招股意向书，启动了新股发行程序，网上申购日集中在下周二(6月2日)和下周三。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间11:30 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.0255 1.0299 -0.44

七天 1.9304 1.9564 -2.60

14天 2.1855 2.1714 +1.41

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 1.2850 0.8350 +45.00

七天 1.2850 1.1050 +18.00

14天 2.5050 1.1150 +139.00

回购定盘利率

其中:隔夜 1.1300 1.1700 -4.00

七天 2.0058 2.0100 -0.42

14天 2.1700 2.2000 -3.00

Shibor

其中:隔夜 1.0390 1.0370 +0.20

七天 1.9680 1.9660 +0.20

三个月 2.9030 2.9590 -5.60