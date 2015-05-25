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亚洲 | 2015年 5月 25日 星期一 10:25 BJT

《汇市简讯》欧元/澳元冲突信号暗示将进一步盘整

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    * 亚洲市场早上形成十字星，周五的美元需求延续至亚洲
    * 5日、10日与20日移动均线冲突，动能指标处于顶点--波林格区间
收缩
    * 信号混乱暗示可能进一步震荡盘整
    * 阻力位于稍早高点1.4077，然后是伦敦盘高点1.4196
    * 初步支撑位于上周低点1.3990，然后是5月低点1.3909 (完)
      
      
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 (编译 陈宗琦；审校　戴素萍)

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