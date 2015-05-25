台湾债市：10年券殖利率随美债上扬，等候新债标售

路透台北5月25日 - 台湾10年增额公债104/5R期 发行前交易殖利率周一走高。交易员表示，由于美国公债收益率反弹，台债跟着上扬；但因中午将标售104/5R，市场交投较为保守。

券商交易员指出，因美联储主席叶伦称预计如果经济持续改善，将在今年升息带动美债反弹，台债殖利率走高，但预计短线将逐步回归筹码面。

〞要标债了，短时间内没有什么追价。〞证券商交易员说。

交易员预估，美国今年应该会升息，且9月升息机率大，美国今年如果宣示性的升息会比较健康，否则拖到明年1、2月再升，到时一次升就是两码，对金融市场影响更为剧烈。

交易员并认为，美国一旦升息，不确定因素将随之消除。否则多空都不愿押注，债市交投就像一滩死水。

交易员指出，今天中午将标售的104/5R，因筹码不多，标售利率将落在1.55%附近。

〞希望能落在1.56-1.57%之间，如果能到1.58%，我更喜欢。〞证券商交易员说。

指标公债今日预估主要交投区间：

* 10年增额公债104/5R ：1.55%-1.56%

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