台湾汇市：台币盘初实质交投区间偏弱，美联储主席谈话提振美元续强

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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路透台北5月25日 - 台币兑美元 周一盘初实质交投区间偏弱。汇银人士指出，美联储主席叶伦预计今年升息的谈话提振国际美元续强，盘初台币实质交投走跌靠向30.500的区间低位，不过外资持续汇入及出口商抛汇卖需将支撑台币主交投暂在30.500下方整理。
他们表示，今日美国、香港及韩国等市场皆逢假期休市，早盘台币交投以实质需求为主，盘面主要来自外资汇入需求，以及部分出口商在台币徘徊30.500附近抛汇意愿仍在，令台币表现较具支撑。
〞今天很多市场休息，台币就自己走自己的。〞一位民营银行交易员说。
美联储主席叶伦周五称，她预计美联储将在今年升息，因美国经济在自首季成长大幅放缓后反弹的正轨上，且经济面临的国内外阻力消退。
当地时间10:05，台北外汇成交量1.18亿美元，上日同时间为0.96亿美元；美元指数 在近一个月高位附近盘旋，暂报96.35。
台币兑美元早盘实质交易区间落在30.472-30.507；上日交易区间在30.394-30.470。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF)中，一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘缩减；一个月美元/台币远汇 暂报30.440/30.470，上日收在30.418。
交易员预测今日集中交易区间：
* 30.450-30.520
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