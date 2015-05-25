日本股市：连涨七日并刷新15年高位，得益于对企业及经济前景的预期

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 李爽 审校 蔡美珍)
“似乎没有新的激励因素提振股市进一步上扬。投资者目前预期股东 回报正在改善。市场环境正在好转，”大和证券资深技术分析师Hikaru S ato表示。 越来越多的企业宣布提高股东回报。 丸红 上涨1.49%至737日圆，之前日本经济新闻报导称，其考 虑提高股息率，提升股东回报。 东证股价指数 涨0.67%报1,658.95，JPX日经400指数<.JPXNK4 00>涨0.61%报15,002.87点。(完)
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路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。