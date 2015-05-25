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亚洲 | 2015年 5月 25日 星期一 11:02 BJT

日本股市：连涨七日并刷新15年高位，得益于对企业及经济前景的预期

“似乎没有新的激励因素提振股市进一步上扬。投资者目前预期股东
回报正在改善。市场环境正在好转，”大和证券资深技术分析师Hikaru S
ato表示。
    
    越来越多的企业宣布提高股东回报。
    
    丸红 上涨1.49%至737日圆，之前日本经济新闻报导称，其考
虑提高股息率，提升股东回报。
    
    东证股价指数 涨0.67%报1,658.95，JPX日经400指数<.JPXNK4
00>涨0.61%报15,002.87点。(完)

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