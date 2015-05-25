欧洲能源：挪威取代俄罗斯成为西欧最大的天然气供应国

路透布鲁塞尔/奥斯陆5月22日 - 据国有公司的数据显示，挪威已取代俄罗斯成为西欧最大的天然气供应国。这表明欧盟降低对俄罗斯能源依赖的努力正在奏效。

油价大跌是另一个因素。挪威提供更加灵活的定价，而大买家认为原油价格下跌终将影响到俄罗斯天然气价格，因而推迟从俄罗斯购气。

挪威国有天然气运营商Gassco的数据显示，挪威今年第一季度向西欧出口了292亿立方米天然气。而来自俄罗斯天然气工业股份公司(俄气/Gazprom) 的监管文件及该公司管理人士的数据显示，俄罗斯第一季度向西欧出口了202.9亿立方米天然气。

数据还显示，这种趋势始于2014年第四季度。Gassco和俄气的数据分别显示，2014年第四季，西欧分别从挪威和俄罗斯进口了295亿立方米和198亿立方米天然气。

该数据不包括向东欧欧盟成员国出口的天然气。

这是自2012年以来挪威对西欧天然气出口首次超过俄罗斯。当年，该国出口曾短暂超过俄罗斯。

欧盟执委会表示，就2014年全年来看，俄罗斯仍是欧盟的主要天然气供应国，但俄罗斯天然气占欧盟天然气进口的份额从43%降至42%，俄罗斯对欧盟的天然气出口量减少了超过10%。