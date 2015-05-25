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亚洲 | 2015年 5月 25日 星期一 11:57 BJT

《中国2015年地方债发行中标明细表》--5月25日

以下为2015年公开招标的地方债发行情况：
    
  发行主体   招标时间 期限(年) 票面利率 发行规模(亿元) 投标倍数  与区间下限利差
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  江苏省       5/18     3        2.94%     104.4         1.72        +2bp
               5/18     5        3.12%     156.6         1.68        +2bp
               5/18     7        3.41%     156.6         1.82        +2bp
               5/18    10        3.41%     104.4         1.93        +2bp
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  新疆维吾尔   5/21     3        2.84%      11.8         2.93         0bp
  自治区       5/21     5        3.07%      17.7         2.87         0bp
               5/21     7        3.37%      17.7         2.81         0bp
               5/21    10        3.41%      11.8         2.74         0bp
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   合计                                    581

  注:*代表新增内容。(完)

 (整理 吴芳；审校 李宏薇)

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