《中国2015年地方债发行中标明细表》--5月25日

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 李爽 审校 蔡美珍)
以下为2015年公开招标的地方债发行情况： 发行主体 招标时间 期限(年) 票面利率 发行规模(亿元) 投标倍数 与区间下限利差 =============================================================================== 江苏省 5/18 3 2.94% 104.4 1.72 +2bp 5/18 5 3.12% 156.6 1.68 +2bp 5/18 7 3.41% 156.6 1.82 +2bp 5/18 10 3.41% 104.4 1.93 +2bp =============================================================================== 新疆维吾尔 5/21 3 2.84% 11.8 2.93 0bp 自治区 5/21 5 3.07% 17.7 2.87 0bp 5/21 7 3.37% 17.7 2.81 0bp 5/21 10 3.41% 11.8 2.74 0bp =============================================================================== 合计 581 注:*代表新增内容。(完) (整理 吴芳；审校 李宏薇)
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路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。