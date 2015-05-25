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债券 | 2015年 5月 25日 星期一 11:21 BJT

标题新闻：希尔顿股价未来一年有望再涨25%，计划在下半年派息--巴伦周刊

注：希尔顿全名为希尔顿全球控股公司

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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