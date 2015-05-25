台湾股市：收平盘附近，部分亚股休市致量能低落

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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路透台北5月25日 - 台湾股市周一收盘微升，但量能创下逾一季的低位。分析师表示，部分亚股如港股和韩股休市，使得外资交投意愿低落，盘势显得观望。
大盘加权股价指数 收涨0.07%报9,645.17点，缓步向季线9,656.3点靠拢；今日成交初值 为761.92亿台币，上交易日修正后为997.73亿。根据路透资料，今日成交初值为2月10日以来的新低，当日在760.24亿。
〞这个量是过年以后的新低，这陆股大涨免不了排挤台股资金，而且国际股市有一些休市也有影响， 〞日盛投顾协理钟国忠说。
他也表示，近期电子股的财报公布完毕，电子类股稍有转强迹象，不过量能不够，电子股偏强的延续性仍待观察。若后续的量能持续萎缩，可能导致市场信心不足。
本地时间14:00，亚太明晟(除日本)指数 跌0.03%；香港和韩国金融市场今日休市一日，上证综合指数 则是再大涨2.89%。(完)
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路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。