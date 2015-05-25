台湾股市：收平盘附近，部分亚股休市致量能低落

路透台北5月25日 - 台湾股市周一收盘微升，但量能创下逾一季的低位。分析师表示，部分亚股如港股和韩股休市，使得外资交投意愿低落，盘势显得观望。

大盘加权股价指数 收涨0.07%报9,645.17点，缓步向季线9,656.3点靠拢；今日成交初值 为761.92亿台币，上交易日修正后为997.73亿。根据路透资料，今日成交初值为2月10日以来的新低，当日在760.24亿。

〞这个量是过年以后的新低，这陆股大涨免不了排挤台股资金，而且国际股市有一些休市也有影响， 〞日盛投顾协理钟国忠说。

他也表示，近期电子股的财报公布完毕，电子类股稍有转强迹象，不过量能不够，电子股偏强的延续性仍待观察。若后续的量能持续萎缩，可能导致市场信心不足。