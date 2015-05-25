《路透晚报》--5月25日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国政策：6月起降低部分服装等日用消费品进口关税，平均降幅超50%--财政部

中国财政部周一表示，自2015年6月1日起，降低部分服装、护肤品、纸尿裤等日用消费品的进口关税税率，平均降幅超过50%。

--中国经济：发改委建立PPP推介项目库，首批千余项目总投资近2万亿元

为鼓励社会资本通过多种方式参与社会项目建设及运营，中国国家发展改革委日前开辟PPP项目库专栏，公开发布政府和社会资本合作（PPP）推介项目，首批发布的PPP项目共计1,043个，总投资1.97万亿元人民币。

--中国经济：对以高杠杆和泡沫化为主要特征的各类风险高度警惕--人民日报

面对外界对中国经济下行压力加大的疑虑，中国官媒人民日报周一发表一篇“五问中国经济”的权威访谈称，中国经济发展基本面是好的，有世界最高的居民储蓄率和最大的宏观经济政策空间，经济韧性大，但对以高杠杆和泡沫化为主要特征的各类风险仍要高度警惕。

--中国国企：今年前四月利润降幅收窄至5.7%，交通业等增幅高--财政部

中国财政部周一公布，今年前四个月全国国有及国有控股企业利润总额同比下降5.7%，为7,040.6亿元人民币，降幅较1-3月收窄，交通、电子等行业利润呈两位数增长。

--台湾数据：4月工业生产指数年增1.06%创15个月最弱，电子业成长走缓

台湾经济部周一公布，4月工业生产指数 TWIO=ECI 较上年同期升1.06%；这增速创下15个月最慢。经济部指出，电子零组件业成长力道降至个位數，基本金属业产量下滑，加上电脑电子产品及光学制品业、汽車及其零件业大幅减少一成以上的显着冲击，抵销机械业及化学材料业增产贡献。

【金融】

--中国金融：控制货币、搞活金融是经济走出困境的唯一出路--人大财经委员

中国全国人大财经委副主任委员吴晓灵周六称，控制货币、搞活金融是中国经济走出困境的唯一出路，并要强化市场主体财务约束，让资金价格反映资金的使用效率和风险状况。

--中国保险：险资入市比例在15%以下，将推进保险资管产品注册制改革--保监会

中国保监会副主席陈文辉周六表示，到2014年底，保险行业投资股市的可运用资金比例不到10%，目前为止保持在15%以下。未来将深化保险资管产品注册制改革，研究设立不动产、基础设施、养老等专业保险资产管理机构。

【固定收益】

--《中国债市每日综述》现券略偏空IRS亦小涨，供给压力下做多积极性不足

中国银行间债市周一现券收益率和利率互换稳中小涨。交易人士表示，机构交投情绪仍偏空，地方债等密集新债供给压力下，做多动力亦不足，一级贴现国债需求虽稍好，但农发新债显示配置盘参与积极性仍不高，目前市场尚无明显方向。

--中国货币市场：一年Shibor创本轮下跌最大降幅，预期乐观但短端已渐趋稳

中国银行间市场周一早盘隔夜等主要回购利率变化不大，一年期Shibor则跌逾17个基点(bp)，创下自4月份开始走低以来的最大单日跌幅。

--新债招标：中国九个月期贴现国债加权中标收益率2.2585%--业内人士

业内人士周一透露，中国财政部上午招标的150亿元人民币九个月期(273天)贴现国债，加权中标收益率为2.2585%；边际中标收益率为2.2756%，投标倍数为3.24倍。

--新债招标：中国农发行一年期债收益率2.6749%，三年3.4515%--业内人士

业内人士周一透露，中国农业发展银行下午招标增发的三期固息债，一年期中标收益率为2.6749%，两年期中标收益率3.3548%，三年期为3.4515%。三期债对应投标倍数分别是1.94倍、1.79倍和2.85倍。

--《中国新债预测》国开行五期债短端定位料仍低于二级，长端与现券相近

中国国家开发银行周二将招标增发1-10年五期固息债。路透调查显示，债市进入盘整期，且随着地方债发行全面启动，近期新债供给处于高峰期，不过考虑到资金宽松不改，一级市场整体需求仍有支撑，短券相对表现或继续强于长债；明日新债短端定位料仍低于二级，长端则接近现券。1/3/5/7/10年预测均值分别为2.61%；3.38%；3.67%；4.00%；3.98%。

【外汇】

--中国汇市：人民币在淡静交投中收贬，短期料仍在6.20元附近盘整

人民币兑美元即期周一收贬，与中间价创近两周新低走势基本吻合。交易员称，国际美元隔夜走升，带动人民币早盘一波走弱行情，随后市场基本陷入平静，未有区间突破的动 力出现，全天交易相当淡静。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收升3.4%再创逾七年新高，资金预期乐观推动大盘连涨

中国股市沪综指周一放量收升3.4%，再创逾七年新高，且为连续第五日上涨。分析师称，资金预期乐观推动大盘连涨，但在证监会表态将严查新型市场操纵行为下，市场风格出现转换，中小盘高价股调整压力加大，大盘蓝筹股开始出现整体上扬。

--中国新股:中国核能等21家新股启动发行程序，网上申购集中于下周二周三

在中国证监会上周五下发新一批共23家新股发行批文后，包括中国核能电力股份有限公司等在内的21家公司周一刊登招股意向书，启动了新股发行程序，网上申购日集中在下周二（6月2日）和下周三。

--中国证券：中金所将于近期推出股指期权，包括沪深300等三只--报载

中国金融期货交易所董事长张慎峰表示，近期将推出股指期权产品，包括沪深300股指期权、上证50股指期权、中证500股指期权等三只产品。

--中国基金：景顺长城携手外方股东将启动基金互认业务，争取跻身首批

随着中国证监会和香港证监会上周五共同宣布将开展内地与香港公募基金互认工作后，中国公募基金管理公司景顺长城基金与其外方股东景顺投资管理公司当天晚上即宣布，双方将启动基金互认合作。 (完)