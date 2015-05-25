离岸人民币：宝岛债殖利率曲线今日开始公布，九家提供报价

路透台北5月25日 - 台湾柜台买卖中心周一宣布，自今日起开始公布宝岛债券殖利率曲线，此将有助于建立离岸人民币(CNT)市场的中长期利率指标，且为台湾发展离岸人民币中心的重要金融基础建设之一。

柜买中心表示，宝岛债券殖利率曲线是以九家主要报价商提供报价并经柜买中心计算后公布，包括中国信托商业银行、凯基证券、兆丰国际商业银行、台湾银行、群益金鼎证券 、永丰金证券、元大宝来证券、台北富邦商业银行及元富证券 等。

柜买中心称，宝岛债券殖利率曲线，将涵盖国际信评A级及A-级、一至10年期券的参考殖利率，并于每日下午3:30揭示供市场参考。

〞有这两条线后，未来投资人处分或在次级市场买卖，都有价格参考依据，希望让次级市场更活络。〞柜买中心一不愿具名官员说。