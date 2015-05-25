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亚洲 | 2015年 5月 25日 星期一 12:06 BJT

更正-标题新闻：马来西亚5月1-25日棕榈油出口增至1,382,782吨(非“1,387,782吨”)，4月同期为904,112吨--ITS

(官方更正) 注：ITS为船货调查机构，全称为Intertek Testing Services。

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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