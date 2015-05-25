中国汇市：人民币早盘跟随中间价走弱，交投淡静未现区间突破动力

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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路透北京5月25日 - 人民币兑美元即期 周一小幅走弱，与中间价创近两周新低走势基本吻合。交易员称，国际美元 隔夜走升，带动人民币早盘一波走弱行情，随后市场基本陷入平静，未有区间突破的动力出现。
交易员称，尽管最近一段时间结汇盘略有增加，但整体市场预期无明确的风向，今天市场也非常淡静，交投区间仍维持在6.19-6.22之内，市场仍观望美元指数走向以及央行可能的方向指引。
截止11:09，美元兑人民币成交额 仅为30亿美元，处于相当低的水平。
“早上（美元）往上冲了一下，但也没往上冲太多....整个波动的区间还是没有变，在6.19-22之间，维持很久了，”一股份行交易员。
北京时间11:14，人民币兑美元即期报6.2002元，上日收报6.1976元。今日人民币兑美元中间价 为6.1165元，为自5月13日以来的最低水平，上日中间价为6.1131元。
全球汇市方面，美元兑日圆周一徘徊在两个月高位，兑其他货币持坚，此前美国核心消费者物价指数(CPI)升幅高于预期，增强美联储今年稍晚升息的可能性，从而提振了美元上扬。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2425/65，上日尾盘为6.2385。
北京时间11:21，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2009/29元，上一交易日尾盘报6.201元。
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完) (发稿 李文科; 审校 黄凯)
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路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。