中国汇市：人民币早盘跟随中间价走弱，交投淡静未现区间突破动力

路透北京5月25日 - 人民币兑美元即期 周一小幅走弱，与中间价创近两周新低走势基本吻合。交易员称，国际美元 隔夜走升，带动人民币早盘一波走弱行情，随后市场基本陷入平静，未有区间突破的动力出现。

交易员称，尽管最近一段时间结汇盘略有增加，但整体市场预期无明确的风向，今天市场也非常淡静，交投区间仍维持在6.19-6.22之内，市场仍观望美元指数走向以及央行可能的方向指引。

截止11:09，美元兑人民币成交额 仅为30亿美元，处于相当低的水平。

“早上（美元）往上冲了一下，但也没往上冲太多....整个波动的区间还是没有变，在6.19-22之间，维持很久了，”一股份行交易员。

北京时间11:14，人民币兑美元即期报6.2002元，上日收报6.1976元。今日人民币兑美元中间价 为6.1165元，为自5月13日以来的最低水平，上日中间价为6.1131元。

全球汇市方面，美元兑日圆周一徘徊在两个月高位，兑其他货币持坚，此前美国核心消费者物价指数(CPI)升幅高于预期，增强美联储今年稍晚升息的可能性，从而提振了美元上扬。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2425/65，上日尾盘为6.2385。

北京时间11:21，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2009/29元，上一交易日尾盘报6.201元。