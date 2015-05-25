中国经济：发改委建立PPP推介项目库，首批千余项目总投资近2万亿元

路透北京5月25日 - 为鼓励社会资本通过多种方式参与社会项目建设及运营，中国国家发展改革委日前开辟PPP项目库专栏，公开发布政府和社会资本合作（PPP）推介项目，首批发布的PPP项目共计1,043个，总投资1.97万亿元人民币。

发改委网站周一刊登的新闻稿并称，项目范围涵盖水利设施、市政设施、交通设施、公共服务、资源环境等多个领域；所有项目都已明确项目所在地、所属行业、建设内容及规模、政府参与方式、拟采用的PPP模式等信息。

“发展改革委以各地已公布的项目为基础，经认真审核后建立了PPP项目库，集中向社会公开推介。”发改委称。

发改委上周五称，确定首批12个社会资本参与重大水利工程建设运营项目，力争通过两年左右的时间，探索形成可复制、可推广的经验，推动完善相关政策措施。

中国财政部此前亦称，要妥善处理融资平台公司在建项目后续融资问题，区分存量和增量实施分类管理，依法合规进行融资，对符合条件的在建项目增量融资需求，优先采取PPP模式。 （完）

参考项目详细信息，请点选发改委网站：here (发稿 侯向明； 审校 黄凯)