台湾货币市场：短率持稳低位，月底前料仍在低档不变

* 一周拆款已跨月，承做利率区间高位小升

* 周五为月底最后交易日但利率料平稳

* 短票量少

* 债券附买回市场分配不均

记者 高洁如

路透台北5月25日 - 台湾银行间短率周一大致持平低位。本周为月底最末一周交易，今日起一周拆款已跨过月底，利率区间高位略有上移。只不过，市场持续受到资金宽裕、需求不振的现况影响，目前至月底前短率各方先看持平。

资金调度人士表示，市场游资多、需求少，这使得下午央行的隔夜资金收受显得特别重要。在拆款的需求不振之下，银行目前多以静制动。目前各方多认为周五月底最末一日的资金料仍持续宽松，但今日的一周拆款高位因跨月而升至0.45%，成交额不多。

〞今天早上都没动，就等下午央行收一下(隔夜资金)。〞一位交易员说。

他们认为，以目前市场资金宽裕的情况而言，就算月底有缴税以及月底需求升高的因素，但不致于垫高利率，月底前短率先看持平。

本地时间1125：

--台币兑美元 暂升5分，报30.491。

--台湾加权股价指数 跌0.01%，报9,637.73点。

--银行间隔夜拆款加权平均利率 暂报0.387%，上日收在0.388%；今日区间暂落在0.380-0.388%；上日在0.295-0.430%。一周拆款利率区间暂落在0.388%-0.450%，上日在0.388%-0.430%；两周拆款利率区间暂落在0.390-0.440%，上日在0.388-0.455%。

**5月底发票量很少**

短票市场方面，本周虽是5月最后一周的交易，但是票券商为了因应月底以及缴税的因素，短票安排的落点相当少，这也让他们预料本周五的月底最后一个交易日的利率不致走高。

票券商交易员认为，目前多家票券商以提高拆入金额的方式来因应资金缺口，最主要还是拆款的利率比卖断短票的低了许多，这让票券商的利差足以维系偏高档。

但交易商也表示，待6月初的短票回复偏高水位之后，不排除再试探水温视客户对利率下行的接受度，可能将进一步压低利率。

今日30天票券商与银行间承作的短票主要成交在0.57-0.58%，以0.57%为主，同上日。 据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0.572%，持平前日，上日成交量82亿台币，前日为43.67亿；至于上日60天的平均利率0.577%，成交金额68亿台币。 台湾央行周一存单到期金额6,754.30亿台币相较，存单发行金额待稍晚央行公布。

本周央行存单到期高达1兆9,817.70亿台币，本周余日的到期情况分别是周二1,982.5亿，周三4,694.1亿，周四6,382.8亿以及周五4亿台币。 拆款中心资料 显示，修正后周五超额准备为203亿台币，至周日累积超额准备为3,932亿台币、加计前期1%的超额准备为5,826亿台币。 **投信寿险资金略缺**

债市附买回(RP)市场方面，交易员表示，今日市场的资金分配不均，部分投信及寿险缺钱，大型票券商受此影响，将资金需求转向银行端，因此在公债部分承做水位拉高。

不过也有证券商交易员表示，虽然投信有走钱，但因先前也有不少投信早已预框资金，因此重新找钱的情况倒也还好，不致于太费力。

他们表示，投信缺钱有可能是因为已临近缴税或者是月底资金用途升高的因素。

今日短天期证券商公债的附买回利率主要成交区间在0.52-0.54%；10天期以上公司债RP主要成交在0.62-0.64%，大致持平上日。

票券商的债券附买回利率因与金融机构承做较多，因此公债附买回利率区间高位略扬升。