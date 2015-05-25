版本:
中国
亚洲 | 2015年 5月 25日 星期一 15:22 BJT

台湾债市：10年券殖利率收平盘，因标债结果无惊喜

* 10年券104/5R标售结果如预期，惟殖利率往下空间有限
    * 标债结果显示筹码稳定，利率走势回归基本面

    路透台北5月25日 - 台湾10年增额公债104/5R期 发行前交易殖利率周一收在平盘；交易员
指出，今天标债结果符合市场预期，没有太大惊喜；但从得标行业别观察，预估特定机构的得标金额相当可观
，未来市场筹码将更趋稳定，资金料将转战五年券。
    
    交易员表示，今天标出来的利率还算不错，因筹码愈趋稳定，不过美国最快9月可望升息，对于利率未来
走势不宜看得太乐观，预料殖利率仍有机会往上走，只是时间点的问题。
    
    〞这个水准普普，如果能高一点，就有机会攻到1.56%；明天就看美债吧。〞大型金融机构交易员说。
        
    证券商交易员说，近日观察冷券市场中两年、三年和四年存续期的债券买盘转趋积极，显示银行体系资金
相当宽松，加上这次标债结果气氛不错，后市偏多。

    交易员预估，明日五年债104/9期 发行前交易殖利率主交投区间暂看在0.98%-1.03%；10年增
额券104/5R期料在1.54%-1.56%。    
     
      收盘价                 涨跌幅      报价(%)         区间(%)     成交值
  年    期别                 (基点)                                (亿台币)
  期                                                              
   5  104/9                   +0.01       1.0200   1.0120-1.0330       19.5
                                                                  
  10  104/5R                   0.00       1.5475   1.5420-1.5618       52.5
 
    本周余日全球重要经济事件和数据包括： 
    5月26日(二):
    美国4月耐久财订单、美国3月FHFA、标普/Case-Shiller房价指数、美国5月消费者信心指数、美国4月新 
屋销售年率、美国5月里奇蒙、达拉斯FED制造业活动指数、前美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克就亚洲经 
济发表演说。
    5月27日(三):
    美国4月建筑许可年率修正值、美国Markit综合采购经理人指数(PMI)5月初值、日本4月零售销售、里奇蒙
 联邦储备银行总裁拉克尔发表演说、七国集团(G7)财长和央行总裁会晤(至5月29日)、加拿大央行宣布关键政
 策利率决定。
    5月28日(四):
    中国1-4月规模以上工业企业利润、欧元区5月企业景气指数、美国4月成屋待完成销售指数、日本4月所有
 家庭支出、就业数据、日本4月全国CPI、5月东京CPI、日本4月工业生产初值、美国旧金山联邦储备银行总裁
 威廉姆斯发表讲话、20国集团(G20)和经济合作暨发展组织(OECD)就机构投资者和长期投资举行高级别圆桌会
 议、美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔发表演说。
    5月29日(五):
    中国4月货物和服务贸易、欧元区4月M3货供额、美国第一季企业获利初值、美国第一季GDP修正值、美国5
 月路透/密西根大学消费者信心指数终值。
        
         30       104/8                     没有成交
         20       104/7                     没有成交
         10      104/5R                       1.5475
          5       104/6                       1.0075
          3       104/1                     没有成交
          2       104/3                     没有成交
 (完)                  

 (记者 罗两莎 ；审校 高洁如/林高丽)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐