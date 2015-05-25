台湾债市：10年券殖利率收平盘，因标债结果无惊喜

* 10年券104/5R标售结果如预期，惟殖利率往下空间有限 * 标债结果显示筹码稳定，利率走势回归基本面 路透台北5月25日 - 台湾10年增额公债104/5R期 发行前交易殖利率周一收在平盘；交易员 指出，今天标债结果符合市场预期，没有太大惊喜；但从得标行业别观察，预估特定机构的得标金额相当可观 ，未来市场筹码将更趋稳定，资金料将转战五年券。 交易员表示，今天标出来的利率还算不错，因筹码愈趋稳定，不过美国最快9月可望升息，对于利率未来 走势不宜看得太乐观，预料殖利率仍有机会往上走，只是时间点的问题。 〞这个水准普普，如果能高一点，就有机会攻到1.56%；明天就看美债吧。〞大型金融机构交易员说。 证券商交易员说，近日观察冷券市场中两年、三年和四年存续期的债券买盘转趋积极，显示银行体系资金 相当宽松，加上这次标债结果气氛不错，后市偏多。 交易员预估，明日五年债104/9期 发行前交易殖利率主交投区间暂看在0.98%-1.03%；10年增 额券104/5R期料在1.54%-1.56%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 104/9 +0.01 1.0200 1.0120-1.0330 19.5 10 104/5R 0.00 1.5475 1.5420-1.5618 52.5 本周余日全球重要经济事件和数据包括： 5月26日(二): 美国4月耐久财订单、美国3月FHFA、标普/Case-Shiller房价指数、美国5月消费者信心指数、美国4月新 屋销售年率、美国5月里奇蒙、达拉斯FED制造业活动指数、前美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克就亚洲经 济发表演说。 5月27日(三): 美国4月建筑许可年率修正值、美国Markit综合采购经理人指数(PMI)5月初值、日本4月零售销售、里奇蒙 联邦储备银行总裁拉克尔发表演说、七国集团(G7)财长和央行总裁会晤(至5月29日)、加拿大央行宣布关键政 策利率决定。 5月28日(四): 中国1-4月规模以上工业企业利润、欧元区5月企业景气指数、美国4月成屋待完成销售指数、日本4月所有 家庭支出、就业数据、日本4月全国CPI、5月东京CPI、日本4月工业生产初值、美国旧金山联邦储备银行总裁 威廉姆斯发表讲话、20国集团(G20)和经济合作暨发展组织(OECD)就机构投资者和长期投资举行高级别圆桌会 议、美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔发表演说。 5月29日(五): 中国4月货物和服务贸易、欧元区4月M3货供额、美国第一季企业获利初值、美国第一季GDP修正值、美国5 月路透/密西根大学消费者信心指数终值。 30 104/8 没有成交 20 104/7 没有成交 10 104/5R 1.5475 5 104/6 1.0075 3 104/1 没有成交 2 104/3 没有成交 (完) (记者 罗两莎 ；审校 高洁如/林高丽)