《全球汇市》美元兑日圆触及两个月高点，因美国CPI数据强化升息预期

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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“美联储6月升息已基本无望，9月甚至更晚升息的预期也一度降温，不过关于升息的悲观情绪已经消退，”他表示。
美联储主席叶伦上周五表示，她预计美联储将在今年升息，因美国经济处在从首季疲弱态势中反弹的正轨上，且对经济不利的国内外因素开始消退。
鉴于美联储升息的脚步预计仍将快于其七国集团(G7)同侪，美元指数 在近一个月高位96.446附近盘旋。
英镑兑美元 几无变动，报1.5480美元，此前英镑在隔夜市场兑走强的美元下滑逾1%。同样在隔夜市场重挫的澳元 最新持于三周低点0.7808美元附近。
预计今日剩余交易时段交投淡静，伦敦、法兰克福和纽约市场均因假日休市。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0985 1.1015 -0.27 -9.19 1.2097
美元/日圆 121.67 121.53 +0.12 +1.66 119.68
欧元/日圆 133.65 133.87 -0.16 -7.69 144.78
美元/瑞郎 0.9426 0.9437 -0.12 -5.18 0.9941
英镑/美元 1.5473 1.5488 -0.10 -0.64 1.5573
美元/加元 1.2292 1.2277 +0.12 +5.80 1.1618
澳元/美元 0.7821 0.7827 -0.08 -4.25 0.8168
新西兰元/美元 0.7297 0.7311 -0.19 -6.41 0.7797
澳元/日圆 95.160 95.120 +0.04 -2.65 97.750
新西兰元/日圆 88.780 88.850 -0.08 -4.85 93.310
英镑/日圆 188.26 188.23 +0.02 +1.01 186.38
澳元/新西兰元 1.0714 1.0698 +0.15 +2.34 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 郑茵/张荻/汪红英/刘秀红；审校 戴素萍/许娜/李爽/张明钧)
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