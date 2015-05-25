中国债市动态：现券窄幅震荡中收益率略升，新债供给高涨观望情绪偏浓

路透上海5月25日 - 中国银行间债市周一现券在窄幅震荡中收益率略升，整体交投淡静；尽管稍早九个月贴现国债的招标情况仍不错，但在地方债领衔下新债供给持续高涨，市场谨慎观望情绪偏浓。

交易员并指出，短期消息面相对平静，资金面的宽松格局也暂看不到改变的迹象，本周新债发行情况仍将是二级市场的主要影响因素。

“基本上(收益率)小幅上一点吧，成交很淡，这周新债很多，上午贴现国债招的比较好，但长债的方向还是不明朗，”上海一银行交易员表示。

中国财政部上午招标的150亿元人民币九个月期(273天)贴现国债，加权中标收益率为2.2585%，边际中标收益率为2.2756%，投标倍数为3.24倍。

上述交易员谈到，此前一波老券的价值重估行情也基本告一段落，目前金融债老券的收益率基本稳定在比新券高5-10个基点(bp)，这也属于正常的流动性补偿水平。

他认为，短期内在密集的供给压力下，债市继续走强面临阻力，如果地方债还有更多的配套扶持政策推出，则后市会有新的做多动力，否则还将维持整理走势。

上周江苏债为今年地方债发行揭幕，随后新疆亦完成首批发行。而据已有的发行公告，本周将有湖北、广西和山东三地将发行地方债，频次进一步提速；而除地方债外，本周还有两期国债、三批政策行金融债以及铁道债等招标发行。

剩余期限近10年的国开债150210券最新成交收益率 为3.9721%，上日尾盘为3.96%。