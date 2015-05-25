台湾汇市：金管会称外资持续汇入，至21日累计外资净汇入2,046亿美元

路透台北5月25日 - 台湾金管会主委曾铭宗周一称，截至上周四(21日)，累计外资净汇入金额高达2,046亿美元，初步看来外资还会持续汇入，后续密切观察外资动向及其投资策略是否转变。

曾铭宗今天赴立法院财委会备询受访时并指出，上周外资持续汇入，相信美联储主席叶伦预计美国今年升息的谈话是符合外资预期当中，后续是否转趋汇出还要进一步观察。

“只要(外资)汇进来，早晚会进股市。”他说。

他并表示，外资汇入有一段时间会停泊在公债及公司债，不过金管会已将公司债纳入外资汇入后可投入固定收益及货币市场工具的三成上限规范 ，预计外资汇入资金早晚会投入股市。

当地时间11:47，台湾加权指数 小涨0.05%，暂报9,643.35点。

台币兑美元 周一盘初实质交投区间偏弱。汇银人士指出，美联储主席叶伦预计今年升息的谈话提振国际美元续强，盘初台币实质交投走跌靠向30.500的区间低位，不过外资持续汇入及出口商抛汇卖需将支撑台币主交投暂在30.500下方整理。