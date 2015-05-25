版本:
中国
亚洲 | 2015年 5月 25日 星期一 12:28 BJT

日本债市：公债价格跟随美债下跌，市场情绪谨慎

日本财务省周二将标售1.2万亿(兆)日圆(98.6亿美元)20年期公债，交易员表示，公债标售前的谨慎情绪，以及交易商为对冲自身仓位在标售前抛售拖累了更长年期券种。

美国公债周五下跌，因之前公布的美国4月核心消费者物价指数(CPI)升幅高于预期，令市场再度预期通胀率或在今年稍晚接近美国联邦储备理事会(美联储/FED)2%的目标。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 -0.005% +0.5 -0.010%

五年期公债 0.110% +0.5 0.105%

10年期公债 0.420% +1.0 0.410%

20年期公债 1.205% +0.0 1.205%

30年期公债 1.470% +0.5 1.465%

10年期公债期货 <0#JGB:> 147.19 +0.02 147.17

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 杜明霞/汪红英；审校 许娜/张荻)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐