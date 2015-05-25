日本债市：公债价格跟随美债下跌，市场情绪谨慎

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 李爽 审校 蔡美珍)
日本财务省周二将标售1.2万亿(兆)日圆(98.6亿美元)20年期公债，交易员表示，公债标售前的谨慎情绪，以及交易商为对冲自身仓位在标售前抛售拖累了更长年期券种。
美国公债周五下跌，因之前公布的美国4月核心消费者物价指数(CPI)升幅高于预期，令市场再度预期通胀率或在今年稍晚接近美国联邦储备理事会(美联储/FED)2%的目标。
当日涨跌 上日
最新报价 (基点) 收市价
两年期公债 -0.005% +0.5 -0.010%
五年期公债 0.110% +0.5 0.105%
10年期公债 0.420% +1.0 0.410%
20年期公债 1.205% +0.0 1.205%
30年期公债 1.470% +0.5 1.465%
10年期公债期货 <0#JGB:> 147.19 +0.02 147.17
注1：公债期货涨跌为点数。
注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 杜明霞/汪红英；审校 许娜/张荻)
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路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。