中国新债：进出口行周四将招标发行至多160亿元四期债，期限1/3/7/10年

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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路透上海5月25日 - 中国进出口银行周一公告称，将于周四(28日)在银行间债市招标增发至多160亿元人民币四期固息债，期限为一年、三年、七年和10年。
上述债中一年期为新发债，为今年第11期金融债;另外三期债分别为该行今年第九期 、10期和第八期 的增发债。票面利率依次为4.02%、3.97%和4.29%。具体发行条款如下：
2015年第11期新发债及第九、10期、八期增发债
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招标规模上限 各40亿元
期限/计息方式 1/3/7/10年固息
招标时间 1/3年：5月28日10:00-11:10
7/10年：5月28日10:00-11:30
中标方式 1年期：单一利率(荷兰式)；3/7/10:单一价格(荷兰式)
起息日 1年：5月29日；3年：4月20日；7年：5月14日；10年：4月7日
缴款日 1年：5月29日；3/7/10年:6月1日
分销期 1年：5/28-5/29; 3/7/10年:5/28-6/1
上市日 1年：:6月2日；3/7/10年:6月5日
发行手续费 1/3年：0.05%；7年：0.10%；10年：0.15%
基本承销额 无
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参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 吴芳; 审校 林高丽)
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