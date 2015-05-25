中国新债：进出口行周四将招标发行至多160亿元四期债，期限1/3/7/10年

路透上海5月25日 - 中国进出口银行周一公告称，将于周四(28日)在银行间债市招标增发至多160亿元人民币四期固息债，期限为一年、三年、七年和10年。

上述债中一年期为新发债，为今年第11期金融债;另外三期债分别为该行今年第九期 、10期和第八期 的增发债。票面利率依次为4.02%、3.97%和4.29%。具体发行条款如下：