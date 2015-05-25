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亚洲 | 2015年 5月 25日 星期一 12:58 BJT

汇市简讯：澳元/美元早盘走软，假期因素令市场交投清淡

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    * 澳元/美元周一开盘报0.7830，之后于0.7804-32区间交投，最新报
0.7824
    * 澳元/美元早盘走软，此前欧元/美元持续下滑
    * 澳元/美元周五从盘中高位滑落1.5%，因美国CPI数据持坚
    * 周五铁矿石价格上扬3.8%，但这项消息并未引发太多关注
    * 市场交投清淡，欧洲与北美等多个国家周一因假期休市
    * 澳元/美元在0.7773-85区间有强劲支撑 (完)
      
      
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 (编译 陈宗琦；审校 郑茵)

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