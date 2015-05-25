汇市简讯：澳元/美元早盘走软，假期因素令市场交投清淡

0435GMT * 澳元/美元周一开盘报0.7830，之后于0.7804-32区间交投，最新报 0.7824 * 澳元/美元早盘走软，此前欧元/美元持续下滑 * 澳元/美元周五从盘中高位滑落1.5%，因美国CPI数据持坚 * 周五铁矿石价格上扬3.8%，但这项消息并未引发太多关注 * 市场交投清淡，欧洲与北美等多个国家周一因假期休市 * 澳元/美元在0.7773-85区间有强劲支撑 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 陈宗琦；审校 郑茵)