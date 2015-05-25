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亚洲 | 2015年 5月 25日 星期一 14:00 BJT

突发事件：日本东部地震震级为5.3--美国地质调查局

路透5月25日 - 美国地质调查局表示，周一发生在日本的地震震级为5.3。

震中(震央)位于东京东北部的茨城县，东京市建筑物出现晃动，铁路线路短暂停运，但尚无伤亡报告。(完) (编译 李婷仪 审校 杜明霞)

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