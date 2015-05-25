突发事件：日本东部地震震级为5.3--美国地质调查局

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 李爽 审校 蔡美珍)
路透5月25日 - 美国地质调查局表示，周一发生在日本的地震震级为5.3。
震中(震央)位于东京东北部的茨城县，东京市建筑物出现晃动，铁路线路短暂停运，但尚无伤亡报告。(完) (编译 李婷仪 审校 杜明霞)
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路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。