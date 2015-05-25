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债券 | 2015年 5月 25日 星期一 14:04 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：中国股市延续涨势

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* 欧元/美元跌0.27%，美元/日圆跌0.07%，美元/坡元涨0.35%，美元/马币上扬0.68%

* 日股日经指数小升0.7%，中国股市沪综指大涨2.7%，布兰特原油期货微跌0.2%，香港、韩国英国和美国市场因假期休市

* 希腊6月没钱偿还IMF，除非与债权人达成协议--内政部长

* 西班牙执政党周日在地方选举中险胜，是该党20年来最糟糕的地方选举结果

* 发改委建立PPP推介项目库，首批千余项目总投资近2万亿元 (完)

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全部现汇报价 (编译 王颖；审校 李婷仪)

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