日本股市：日经指数连涨七日，收盘创下15年新高

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透东京5月25日 - 日股日经指数周一连续第七日上涨，且收盘创下 15年新高，得益于对股东回报提高及经济复苏的乐观情绪。 日经指数 收涨0.7%，至20,413.77点，是2000年4月以来最高 点。 日经指数过去七个交易日累计上涨超过4.3%，创下去年12月以来最长 连涨。 东证股价指数 上涨0.7%至1,659.15点，仅有20.5亿股换手， 为一个月内最低成交量。 JPX日经400指数 上涨0.6%至15,006.17点。(完)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。