日本股市：日经指数连涨七日，收盘创下15年新高

路透东京5月25日 - 日股日经指数周一连续第七日上涨，且收盘创下 15年新高，得益于对股东回报提高及经济复苏的乐观情绪。 日经指数 收涨0.7%，至20,413.77点，是2000年4月以来最高 点。 日经指数过去七个交易日累计上涨超过4.3%，创下去年12月以来最长 连涨。 东证股价指数 上涨0.7%至1,659.15点，仅有20.5亿股换手， 为一个月内最低成交量。 JPX日经400指数 上涨0.6%至15,006.17点。(完)