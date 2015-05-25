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亚洲 | 2015年 5月 25日 星期一 14:27 BJT

日本股市：日经指数连涨七日，收盘创下15年新高

路透东京5月25日 - 日股日经指数周一连续第七日上涨，且收盘创下
15年新高，得益于对股东回报提高及经济复苏的乐观情绪。
    
    日经指数 收涨0.7%，至20,413.77点，是2000年4月以来最高
点。
    
    日经指数过去七个交易日累计上涨超过4.3%，创下去年12月以来最长
连涨。
    
    东证股价指数 上涨0.7%至1,659.15点，仅有20.5亿股换手，
为一个月内最低成交量。
    
    JPX日经400指数 上涨0.6%至15,006.17点。(完)

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