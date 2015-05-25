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亚洲 | 2015年 5月 25日 星期一 14:52 BJT

新兴汇市：美国升息预期打压亚币，CPI数据冲击坡元跌至一个月低点

泰铢为上周表现最佳的亚币，投资者今日即削减多仓，导致泰铢走贬。

据汤森路透数据，泰铢兑美元上周涨幅达0.6%，而其他亚币则多半走跌。

外资看好泰国央行会进一步降息，上周即敲进该国股票及债券。

亚洲 当日 今年以来 2014年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 121.54 121.55 +0.01 -1.55 119.66

坡元 1.3409 1.3365 -0.33 -1.11 1.3260

台币 30.510 30.541 +0.10 +3.96 31.718

韩元 1096.37 1090.10 -0.57 +0.27 1099.30

泰铢 33.51 33.34 -0.51 -1.82 32.90

菲律宾披索 44.59 44.55 -0.09 +0.29 44.72

印尼卢比 13180.00 13150.00 -0.23 -6.07 12380.00

印度卢比 63.61 63.52 -0.14 -0.91 63.03

马币 3.6050 3.5850 -0.55 -3.01 3.4965

人民币 6.2013 6.1976 -0.06 +0.04 6.2040

(完)

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(编译 李婷仪/龚芳; 审校 张明钧/高琦)

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