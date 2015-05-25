国际油市：油价持稳，亚洲和美国的需求提供支撑

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 李爽 审校 蔡美珍)
日本财务省周一称，日本4月已清关原油进口较上年同期增加9.1%至362万桶/日。
尽管中国经济成长放缓，但中国4月原油进口触及每日740万桶的纪录高位，主要受汽车销售旺盛带动。
美国夏季开车旺季通常在周一的阵亡将士纪念日开始，美国汽车协会表示，阵亡将士纪念日长周末的道路交通流量将触及10年高位，暗示未来三天燃油消费强劲。
据利比亚官员称，利比亚政府战机周日袭击了停泊在苏尔特城外的一艘油轮。这是国际承认的利比亚政府所证实的第三起针对油轮的袭击。
分析师称，疲弱的基本面阻止了油价跌得更深。
巴克莱称，“总体基本面显示市场供应良好，这应持续抑制油价。”
新加坡的辉立期货称，假如石油基本面不变的话，那么美国原油2015年7月合约和布兰特2015年7月合约将分别维持在58.49和64.35美元上方。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋/于春红; 审校 杜明霞/艾茂林)
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路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。