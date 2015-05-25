国际油市：油价持稳，亚洲和美国的需求提供支撑

日本财务省周一称，日本4月已清关原油进口较上年同期增加9.1%至362万桶/日。

尽管中国经济成长放缓，但中国4月原油进口触及每日740万桶的纪录高位，主要受汽车销售旺盛带动。

美国夏季开车旺季通常在周一的阵亡将士纪念日开始，美国汽车协会表示，阵亡将士纪念日长周末的道路交通流量将触及10年高位，暗示未来三天燃油消费强劲。

据利比亚官员称，利比亚政府战机周日袭击了停泊在苏尔特城外的一艘油轮。这是国际承认的利比亚政府所证实的第三起针对油轮的袭击。

分析师称，疲弱的基本面阻止了油价跌得更深。

巴克莱称，“总体基本面显示市场供应良好，这应持续抑制油价。”

新加坡的辉立期货称，假如石油基本面不变的话，那么美国原油2015年7月合约和布兰特2015年7月合约将分别维持在58.49和64.35美元上方。(完)

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