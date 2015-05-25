《中国新债预测》国开行五期债短端定位料仍低于二级，长端与现券相近

* 招标品种：国开行1/3/5/7/10年增发债

* 期限及招标金额：1/7年50亿元；3/5年60亿元；10年80亿元

* 招标时间: 1/3/5年：5月26日9:30-10:30；7/10年：9:30-11:10

* 受访人数: 10位(券商和银行)

* 预测区间: 2.56%-2.65%；3.35%-3.42%；3.61%-3.78%；3.97%-4.06%；3.95%-4.05%

* 预测均值: 2.61%；3.38%；3.67%；4.00%；3.98%

路透上海5月25日 - 中国国家开发银行 周二将招标增发1-10年五期固息债。路透调查显示，债市进入盘整期，且随着地方债发行全面启动，近期新债供给处于高峰期，不过考虑到资金宽松不改，一级市场整体需求仍有支撑，短券相对表现或继续强于长债；明日新债短端定位料仍低于二级，长端则接近现券。

华中一银行交易员认为，最近10年国开债的二级收益率一直是震荡向上，相对而言在流动性支撑下，还是中短券表现稍好，“市场还是比较容易接受短的，长端的可能差点。”

财政部上午招标的150亿元人民币九个月期(273天)贴现国债，加权中标收益率为2.2585%，边际中标收益率为2.2756%，投标倍数为3.24倍。

银行间债市固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，一、三、五、七及10年期最新收益率分别为2.7024%、3.4381%、3.7052%、4.0175%和3.9718%。

明日招标五期债分别为该行2015年第11、七、八、九和10期金融债增发品种，票面利率依次为3.19%、4.18%、4.13%、4.25%及4.21%。具体发行条款如下：

2015第11、7、8、9、10期增发债

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发行上限 1/7年50亿元；3/5年60亿元；10年80亿元

期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息

招标时间 1/3/5年：5月26日9:30-10:30；7/10年：9:30-11:10

招标方式 采用单一价格(荷兰式)招标方式

缴款日 5月29日

起息日 1年：5月12日；3年：4月3日；5/7/10年：4月13日

分销期 5/27-5/29

上市日 1年：6月2日；3/5/7/10年：6月4日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

承揽费 1年无；3年0.05%；5/7年0.10%；10年0.15%