金属期市：上海期铜跌至逾三周低位，因美元走强

上海期交所主力7月期铜 跌1%，至每吨44,710元人民币(7,211美元)。该合约在200日移动均线切入位44,540元处寻获支撑，但若跌破此处，可能触发更多技术性卖盘。

上海期镍 跌2%，至每吨99,580元人民币，受供应好转的预期打压。

中国4月镍铁进口跃升逾150%至75,000吨，但精炼镍进口仅增长12%，至约18,000吨。

日本4月出口同比增长，但较3月下滑，因中国和美国经济放缓令前景暗淡。

商品期货交易委员会(CFTC)上周五数据显示，5月19日止当周，对冲基金及货币基金经理人削减其在铜市期货和选择权净多仓。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金