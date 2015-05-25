金属期市：上海期铜跌至逾三周低位，因美元走强

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 李爽 审校 蔡美珍)
上海期交所主力7月期铜 跌1%，至每吨44,710元人民币(7,211美元)。该合约在200日移动均线切入位44,540元处寻获支撑，但若跌破此处，可能触发更多技术性卖盘。
上海期镍 跌2%，至每吨99,580元人民币，受供应好转的预期打压。
中国4月镍铁进口跃升逾150%至75,000吨，但精炼镍进口仅增长12%，至约18,000吨。
日本4月出口同比增长，但较3月下滑，因中国和美国经济放缓令前景暗淡。
商品期货交易委员会(CFTC)上周五数据显示，5月19日止当周，对冲基金及货币基金经理人削减其在铜市期货和选择权净多仓。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 杜明霞/艾茂林; 审校 龚芳/王洋)
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。